Les couverts en bambou aussi dangereux que le plastique ? Un rapport le suggère

Avec l'interdiction progressive des objets en plastique à usage unique, de nouvelles formes d'ustensiles plus écolos rentrent progressivement sur le marché ! Depuis quelque temps déjà, cuillères, sets d'assiettes et verres en bambou fleurissent dans nos magasins en nous promettant une alternative plus saine pour notre santé et beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Une nouvelle forme de consommation parfaite en tout point de vue, mais déjà pointée du doigt par 60 millions de consommateurs.

Dans une étude parue le 27 janvier dernier, le magazine rappelle qu'une prudence est de mise pour ces « nouveaux produits ». En effet, certains produits composés de cette matière ont été rappelés par la Répression des fraudes ces derniers mois. Des sets d'assiettes, des verres, des lunch box ou encore de la vaisselle pour pique-nique, une dizaine d'articles en bambou est concerné par cette affaire. Mais pourquoi ?

Au contact de la chaleur, certains ustensiles peuvent être nocifs à cause de la « migration de composants vers les aliments » et un « risque chimique ». C'est bien beau tout ça, mais dans les faits, qu'est-ce que cela veut dire ? Contrairement au bois qui peut être taillé, le bambou est une plante utilisée sous forme de fibres ou de poudres devant être agglomérées pour s'assembler correctement. Pour lier les éléments, on utilise une résine. C'est cette dernière qui est mise en cause.

Les cuillères en bambou, l'ustensile de nos cuisines

Appelée mélamine-formaldéhyde, cette résine est totalement inoffensive pour l'homme... sauf quand elle est de mauvaise qualité. À très haute température et grande quantité, elle peut se transférer sur les aliments et devenir un risque pour votre santé. Cancers et maladies liées au rein ne sont pas exclus. Comprenez par là, l'achat d'un tel objet à bas prix ne prévaut rien de bon !

Comme pour le plastique au contact de la chaleur, des effets négatifs sont à attendre si les ustensiles en bambou utilisés ne sont pas d'une grande qualité ! Plastique/Bambou, même combat ? Pas totalement. La protection de l'environnement est une donnée importante, impossible à maîtriser avec le plastique. Avez-vous des couverts en bambou chez vous ?