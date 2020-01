Les experts sont formels, voici la meilleure heure pour aller se coucher tous les soirs !

Le sommeil est un sujet qui nous tient particulièrement à coeur, surtout quand on connait ses bienfaits sur notre corps, à l'heure où tout va toujours trop vite ! Après avoir épluché des dizaines d'études, avoir compris pourquoi les femmes étaient plus exposées au manque de sommeil, il y a toujours cette petite question nous trottant en tête : À quelle heure doit-on réellement se coucher pour être dans une forme olympique ?

Parmi les nombreux mythes colportés de génération en génération, il y en a un qui fait de la résistante depuis une paire d'années ! Il faut s'endormir avant minuit pour un bon équilibre mental et physique. Si dans notre vie remplie, nous profitons de nos soirées pour nous relaxer devant un livre ou une série, devons-nous vraiment prendre en compte ce conseil pour retrouver une tête qui ne soit pas sortie de The Walking Dead ?

Selon le Dr Nerina Ramlakhan, spécialiste du sommeil, cette croyance populaire n'est pas à prendre à la légère et pourrait réellement influencer notre repos hebdomadaire. C'est bien beau tout ça, mais il est essentiel de comprendre pourquoi nous devrions lâcher nos écrans et autres activités avant 00h, nos seuls moments de détente post travail.

Toutes les heures de sommeil avant minuit sont la phase la plus puissante de récupération pour un être humain. Une seule question nous vient en tête, pourquoi ? Inutile de nous creuser le ciboulot, il y a une explication scientifique simple à cela : la réaction de notre corps aux changements de luminosité le soir.

Pour faire simple, on doit tout à notre horloge circadienne qui se charge de régler nos fonctions biologiques tout au long de la journée. Cette dernière fonctionne sur un cycle de 24h et s'ajuste en fonction de la luminosité et de l'obscurité. Vous suivez toujours ? Pour le cas du sommeil, cette horloge présente dans notre cerveau va secréter de la mélatonine (hormone du sommeil) au fur et à mesure que la luminosité va baisser.

Quand cette dernière sera au plus bas, votre cerveau vous enverra des messages clairs : bâillements, yeux qui piquent, il est temps de penser à vous coucher.

Ce qu'il faut retenir : ne pas lutter contre le sommeil dès les premiers signes de fatigue, c'est un message clair de votre horloge biologique pour prendre la route de votre lit. Luttez contre elle et vous ne passerez pas une très bonne nuit ! Outre cette manifestation biologique, il y aurait aussi une heure parfaite pour s'endormir, là où le corps atteint son point culminant de bien-être intérieur : 22h30, dernier carat. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour vous sentir mieux !