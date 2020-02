Lara Jean et Peter Kavinsky pourraient revenir plus vite que prévu ! Quelques jours après la sortie d'À tous les garçons que j'ai aimés 2 sur Netflix, le duo iconique devrait remettre le couvert très prochainement pour le film numéro 3 ! Oui, vous ne rêvez pas, un troisième film va voir le jour sur la plateforme de steaming et il serait déjà dans la boite, partie en post-production. Le titre ? To All the Boys: Always and Forever, Lara Jean.

En exclusivité mondiale : le titre du 3ème film « À tous les garçons”, prochainement. pic.twitter.com/X2AxMd7mKJ — Netflix France (@NetflixFR) February 16, 2020

Si peu d'infos ont encore filtré sur le dernier film de la trilogie, Lana Condor a donné quelques petits détails sur la suite des aventures de Lara Jean ! Pour cette fin attendue, l'héroïne sera confrontée à des choix difficiles, sur son avenir, sa vie amoureuse et devra prendre des décisions pour avancer vers l'âge adulte. Comme si cela n'était pas déjà compliqué, le retour du triangle amoureux Lara - Peter - John Ambrose pourrait donner du fil à retordre à la jeune femme...

Soufflez un coup, Lara Jean choisit Peter Kavinsky à la fin du deuxième film, pourquoi cela changerait-il ? Il faudra encore prendre votre mal en patience puisqu'aucune date n'a encore été dévoilée, mais l'année 2020 réserve encore des surprises, alors pourquoi pas ?