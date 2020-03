Toutes les Instagrammeuses ont adopté cet accessoire, et tu ne pourras plus t'en passer

C'est le chouchou des modeuses.

Avec les coques de protection, rings et autres pop sockets, nos smartphones sont devenus des accessoires de mode à part entière, mais ils passent à présent au level supérieur avec cette tendance tout droit venue de Berlin : la coque-cordon ! Imaginée par Yara Jentzsch Dib, la fondatrice de XOUXOU (prononcer « chouchou », à la portugaise), la coque fusionnée à une lanière est devenue en quelques mois le nouvel it-accessoire des modeuses, copié et approprié par toutes les enseignes de mode.

Pour styliser son tel et libérer ses mains tout en gardant son précieux à portée, les coques-cordons sont aujourd'hui le must de la fashion sphere, à ne jamais oublier en festival, en soirée ou encore en voyage - trop pratique ! Notre sélection d'influenceuses ayant adopté XOUXOU vont te convaincre de te procurer un modèle - on en met notre main à couper !

Seras-tu la prochaine à craquer pour la coque de smartphone façon collier ?