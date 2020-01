Les jeunes ont été plus généreux que leurs aînés face aux incendies en Australie

La jeune génération se révèle particulièrement sensible aux problématiques environnementales - comme l'ont démontré les multiples marches pour le climat et les études d'opinion en tous genres - et les incendies qui ravagent l'Australie depuis plusieurs mois sont une nouvelle preuve que millennials et Gen Z se préoccupent grandement de la planète. Dans une nouvelle étude Omnibus réalisée du 10 au 13 janvier 2020 auprès de 1 001 adultes en France, l'institut de sondage YouGov vient apporter des éléments concrets de cette inquiétude des jeunes.

Outre le fait que 84% des sondés aient répondu être préoccupés par la situation et soucieux qu'elle puisse se reproduire ailleurs dans le monde, la question des dons se veut plus parlante quant à l'investissement des jeunes dans cette tragédie. D'après l'étude, 14% des jeunes âgés de 18 à 24 ans auraient fait un don à des associations d'aide aux populations (Croix-Rouge australienne, Armée du Salut...) mais aussi aux pompiers (CFS Foundation, NSW Rural Fire Service, RFBAQ…) ou encore à des organismes de protection des animaux (WWF Australia, WIRES, Wildlife Australia...).

Mais ce chiffre se révèle surtout parlant en comparaison avec le reste de la population, notamment avec les plus de 55 ans qui ne seraient que 5% à avoir donné de l'argent pour venir en aide à l'Australie ! Particulièrement généreux donc, les petits jeunes, alors même que beaucoup de jeunes actifs et étudiants se trouvent dans une situation précaire, allant parfois jusqu'à vivre sous le seul de pauvreté.

Mais qu'est-ce qui pourrait bien expliquer cette différence entre les jeunes et leurs aînés ? Avant de parler de générosité ou d'altruisme, on pourrait simplement avancer que les jeunes se sentent davantage concernés par la situation. En effet, ils ont la vie devant eux mais ils ont hérité d'une planète ravagée par les générations passées, et leur propre avenir est peut-être compromis alors qu'ils n'ont rien fait pour ça. Oui, les jeunes sont donc solidaires car cela leur brise le coeur de voir leur Terre partir en fumée, et ils nourrissent l'espoir de changer le cours des choses pour s'assurer un avenir digne de ce nom.