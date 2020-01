Les jeunes s'inquiètent pour la planète mais n'agiraient pas selon une récente étude

C'est la nouvelle préoccupation des jeunes aujourd'hui : l'environnement est au cœur de toutes les discussions chez les 18-30 ans, plus particulièrement le réchauffement climatique et les conséquences sur notre futur à plus ou moins long terme. Véritable mouvement social mondial, mis sur le devant de la scène en 2019 par des personnalités comme Greta Thunberg, l'urgence climatique a sensibilisé les jeunes aux questions environnementales et même poussé certains à s'engager dans des associations pour faire bouger les choses de manière significative.

Mais ce système reste fragile comme le démontre une nouvelle étude du CRÉDOC pointant du doigt les comportements consuméristes des jeunes, en désaccord total avec l'idée d'une planète préservée et saine. Loin de jeter la pierre sur cette partie de la population, elle est aussi à nuancer avec d'autres points positifs amenés par cette nouvelle génération pour un changement durable dans le temps.

Si l'inquiétude est bien réelle sur la catastrophe écologique se profilant à l'horizon, les comportements des jeunes au quotidien se rapprochent de ceux des anciennes générations, et sont parfois même pires niveau consommation ! Shopping, équipements numériques, nourriture ou encore voyages : pour 20% des 18-24 ans, consommer est un réel plaisir, loin de la rupture attendue vis-à-vis du modèle de société consumériste visée par les pro-environnement. Dans les faits, comment cela se manifeste ?

62% attendent les soldes pour acheter plus de vêtements

28% déclarent avoir pris l'avion au moins deux fois en 2019

33 % des 18-24 ans sont d’accord ou tout à fait d’accord avec l’idée qu’ils jettent de manière trop systématique les produits électroniques

En plus d'une importante consommation, l'enquête a aussi pointé du doigt l'absence, chez les plus jeunes, de petits gestes écologiques pour réduire les émissions à effet de serre, comme le tri des déchets ou le fait d'éteindre son téléphone lorsqu'il est en veille... Un portrait noir d'une génération qui tend à progresser, notamment sur deux domaines : les transports (la marche, le vélo, les transports en commun) et les alternatives au neuf (le seconde main, la location, la revente), deux grandes thématiques tenues haut la main par la génération Y et Z ! Et vous, quels sont vos gestes au quotidien ?