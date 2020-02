Les lèvres du diable, la dernière tendance beauté ultra flippante qui affole Instagram

Sur Instagram, plus une tendance est chelou, plus elle devient virale ! Et au rayon des dernières bizarreries qui affolent la toile, on en tient une belle : les lèvres du diable. Le principe ? Transformer la forme de ses lèvres en leur donnant une forme tentaculaire, à mi-chemin entre les branches d'une étoile et les tentacules d'un poulpe. Pour avoir ce rendu wavy des plus charmants, les Influenceuses auraient recours à la chirurgie esthétique, grâce à une opération semi-temporaire.

Tout droit venue de Russie, les DevilLips (pour celles qui speak english) serait le petit bébé du chirurgien plastique Emilian Braude. Sa petite technique ? Redessiner les contours des lèvres en relevant certaines parties des bordures avec des injections d'acide hyaluronique. Evidemment, en plus d'être particulièrement flippant, le rendu n'est absolument pas naturel. Sans parler de la dangerosité de la pratique.

Car si la tendance fait des émules sur Instagram, elle a de quoi irriter les experts en médecine esthétique qui sont nombreux à alerter les jeunes femmes sur les risques qu'elles encourent en cédant à cette mode. Comme l'explique le Dr Krystyna à la rédaction de Dazed Beauty, « une substance injectée de manière inappropriée peut se retrouver dans un vaisseau sanguin, provoquant des obstructions et causer la mort du tissu ».

D'ailleurs, plusieurs expert·e·s s'interrogent sur l'authenticité de cette pratique. D'après eux, des lèvres transformées de cette façon ne peuvent être le résultat d'une opération de chirurgie esthétique et seraient plutôt dû... à une manip' Photoshop. De notre côté, on préfère croire cette deuxième option !