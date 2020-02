Les meilleures positons pour pratiquer le sexe oral et prendre un max de plaisir

Et si on reconsidérait nos rapports sexuels ? Oui, en 2020, exit phallocentrisme, coïts mécaniques et « préliminaires » bâclés : le Kama Sutra version 2020 se veut plus audacieux, plus libéré et plus égalitaire que jamais. Après l'avoir considéré comme une simple mise en bouche censé préparer les corps « à rentrer dans le vif du sujet », le sexe oral prend aujourd'hui sa revanche ! Cunnilingus à quatre pattes, fellation debout, position du 68 ou encore 69 acrobatique, zoom sur ces positions de sexe oral vraiment kiffantes. Et bonus : elles sont ici joliment illustrées !

Qu'on joue les dominatrices en s'asseyant sur son visage, qu'on opte pour des caresses buccales par derrière ou qu'on se tienne debout, laissant notre corps à la merci de notre partenaire, il existe des tas de façons de pratiquer le cunnilingus. Le petit plus ? Une certaine confiance en soi qui nous aidera à nous mettre dans toutes les positions possibles et imaginables sans rougir et ainsi prendre un max de plaisir !

Donner du plaisir à l'autre peut être aussi kiffant qu'en recevoir, mais encore faut-il savoir s'atteler à la tâche avec envie ! En ce qui concerne la fellation, tu peux (et dois !) privilégier les positions qui te mettent le plus à l'aise. Qu'il s'agisse littéralement de confort, en t'allongeant sur le côté ou sur le ventre, mais également d'esthétisme. Bref : l'important est que tu fasses plaisir, mais aussi que tu prennes ton pied.

Comme dans une relation sexuelle hétérosexuelle, il existe des tas de façons de pimenter le classique cunnilingus entre meufs. Le petit plus ? On peut alterner les rôles, pour des ébats encore plus égalitaires. Pour le reste, c'est à vous de jouer : être allongée sur le dos, sur le ventre ou sur le côté, les jambes écartées puis relevées ou encore se tenir à quatre pattes ou être à califourchon sur le visage de sa partenaire, les options sont infinies !

Quoi de mieux que le 69 pour pratiquer le sexe oral ? Dans ce classique du Kama Sutra, pas de jaloux : il y en a pour tout le monde ! Il faut parfois acquérir une certaine souplesse, faire abstraction du ridicule de certaines positions et surtout être en totale osmose avec son partenaire (pour recevoir du plaisir, tout en en donnant). Mais une fois le 69 maîtrisé, c'est tout gagné : à défaut d'orgasme, vous vous paierez une bonne tranche de rire !

Alors, on ose le sexe oral, à fond et sans complexe ?