Les meufs, on oublie le gel hydroalcoolique pour se nettoyer le visage, merci !

Une fausse bonne idée.

Ennemi invisible et particulièrement virulent, le Covid-19 régit aujourd'hui nos vies et bouleverse certaines de nos habitudes... à commencer par les règles d'hygiène que nous respectons dorénavant scrupuleusement. Pour éviter la propagation du virus, il est en effet indispensable d'appliquer les gestes barrière, de désinfecter les surfaces contaminées mais aussi de se laver les mains autant que possible, surtout avant de les porter à sa bouche, son nez, ses yeux ou tout simplement son visage.

Crédit : Unsplash @Kelly Sikkema

Hélas, à trop vouloir bien faire, certaines personnes adoptent de mauvais gestes, comme nettoyer leur visage au gel hydroalcoolique. Interrogée par la rédaction de Refinery29 au sujet de cette pratique, la spécialiste de la peau Dr Tiina Meder, également à la tête de la marque Meder Beauty Science, est formelle : « Le Covid-19 se transmet de personne à personne via des gouttelettes respiratoires ou des mains sales, il n'est pas nécessaire de désinfecter votre visage » assure-t-elle.

Tu l'as probablement remarqué : à force de te laver les mains, celles-ci sont devenues très sensibles, sèches et douloureuses, malmenées par ces produits à base d'alcool particulièrement astringents. Nettoyer son visage avec un gel antibactérien ou une lotion antiseptique provoquera donc les mêmes effets, en plus graves étant donné que la peau y est plus fragile. Rougeurs, irritations, sécheresse, « cela pourrait même brûler la peau » prévient l'experte.

Le mieux reste donc d'opter pour des nettoyants doux (et efficaces) adaptés pour le visage, comme des gels, des mousses, des émulsions ou des crèmes, à appliquer sur la peau deux fois par jour, comme le recommandent les experts. Et de laisser les solutions à base d'alcool aux mains...