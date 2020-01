Les micro-vacances, cette nouvelle tendance de voyage pour voir plus de pays 

Dans un rêve idéal, nos vacances dureraient la moitié d'une année pour avoir le temps de bien se reposer et profiter du temps off pour découvrir le monde et ce qu'il a à nous offrir ! Cette belle utopie ne verra hélas jamais le jour. Plutôt que de se morfondre en attendant nos prochaines « grandes vacances », celles qui nous emmèneront au bout du monde, une nouvelle tendance pourrait vous sauver de la morosité ambiante de votre vie : Les micro-vacances.

Au lieu d'attendre des mois et mois pour quelques semaines hors du boulot, vous pouvez adopter une pratique bien plus saine pour votre moral. Une pause de quelques jours, le temps d'une courte semaine ou d'un week-end prolongé, plusieurs fois dans l'année.

Quels sont les avantages ? Plus économiques, ces petites pauses vous permettront de voyager plus durant l'année et de découvrir de nombreux endroits, près de chez vous ou non. Un mouvement particulièrement apprécié chez les jeunes adultes pour s'offrir de belles escapades sans que cela coûte un bras. On oublie l'unique destination de nos 15 jours de congés pour rebooster son état d'esprit avec de multiples points de chute tout au long de l'année.

Un week end à Barcelone

Une escapade nature en France

Trois jours au ski

Un week end prolongé en Italie avec option train de nuit

3 jours en Irlande pour découvrir Dublin

Ces séjours courts sont aussi l'occasion de découvrir un endroit de long en large grâce à une préparation plus précise, au vu de la courte durée sur place ! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour voir plus de pays à moindres frais ?