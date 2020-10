Les Moldus, une boutique entièrement dédiée à Harry Potter s'installe à Paris 

Noël avant l'heure !

On aurait bien besoin d'un peu de magie en ce moment, tu ne penses pas ? Eh bien, on connaît une adresse parfaite pour aller faire un shoot de féérie et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de l'univers enchanté de Harry Potter ! Oui, amis Moldus, une première boutique 100% dédiée à l'univers de la saga a ouvert ses portes en plein Paris, dans le 2ème arrondissement plus exactement.

Si la capitale avait déjà accueilli les Potterheads à l'occasion de pop-up et autres events éphémères, cette fois, c'est bien dans une boutique définitive, baptisée Wizarding World, que les fans de Harry Potter pourront trouver leur bonheur. Installée au Village Jouéclub, un étage entier sera totalement consacré à la saga. Au programme ? Une sélection de jeux de société, de déguisements, de jouets, de sucreries et de goodies à en perdre la tête.

Au milieu d'une déco très inspirée, pour un effet 100% immersif, plus de 600 références sont proposées, des collections qui seront régulièrement renouvelées pour notre plus grand bonheur. Si tu ne sais pas encore quel cadeau de Noël offrir à cette personne de ton entourage fan de Harry Potter, tu sais désormais ce qu'il te reste à faire.