Les applis de rencontre, on les aime autant qu'on les déteste ! Cette année encore nous avons été gâtées avec de nouvelles techniques de drague toutes plus alambiquées les unes que les autres : le zombieng et le paperclipping ne nous ont pas rendu la vie facile ! À l'heure du dating 2.0, il n'est pas toujours facile de trouver la perle rare répondant parfaitement à nos attentes et cela risque de continuer sur cette voie-là avec de nouvelles expressions toutes neuves arrivées juste à temps pour l'année 2020. Vous pensiez avoir tout connu sur Tinder et les autres ? Préparez-vous à apprendre de nouveaux termes pour devenir une pro du dating online !

Le site Glamour Uk a repéré 4 nouveaux termes spécifiques concernant la drague et ses petits à-côté en 2020 ! Intégrez-les bien pour ne pas vous faire avoir lors d'un prochain match...

L'histoire commence bien, vous discutez avec un mec ou une nana, le feeling passe à merveille, vient alors le temps de se caler un rendez-vous pour se rencontrer et en apprendre un peu plus l'un sur l'autre. Jusque là, pas une ombre au tableau... sauf quand vous commencez à lui demander innocemment : "Où veux-tu aller" ? et que sa réponse devient un peu vague.

"Je ne sais pas, tu décides"

"Peu m'importe"

"Je n'y ai pas encore pensé, laisse-moi réfléchir"

L'idée ici n'est pas de vous effrayer mais cette technique est appelée le procrastidating, descendant direct de la procrastination et signifiant que la personne se montre très intéressée pour aller à un rendez-vous en votre compagnie mais évite à tout prix de l'organiser parce que vous ne faites pas l'effort de votre côté non plus. On vous voit rouler des yeux, ces personnes existent vraiment.

C'est très simple, la personne qui pratique la manisfesdatetion est celle qui sait ce qu'elle veut dans une relation et essaye de maintenir le plus longtemps possible ses propres convictions au sein du couple. Sur les applications, il ne cherche qu'un(e) nana/mec capable de leur apporter un petit confort personnel et oublie complètement l'autre. Un exemple concret ? S'il continue à vous faire repasser ses chemises des années après sous le prétexte : "tu sais mieux le faire que moi doudou", il y a anguille sous roche.

Qui n'a pas entendu parler de mercure en rétrograde en cette fin d'année ainsi que ses effets négatifs sur notre vie amoureuse ? Le retour d'un mec qu'on ne voulait pas dans notre vie ne semblera pas s'arrêter qu'à l'année 2019 car on attend plusieurs rétrogrades de planètes en 2020, pouvant potentiellement vous ramener un ex ou deux dans les parages.

C'est à ce moment-là qu'il faut sortir votre plus grand courage et passer à autre chose avec dignité et force. Vous avez une chance sur deux qu'il pratique le zombieing, une technique diabolique qui fera saigner votre coeur très fort, une nouvelle fois.

Vous connaissez l'expression "Faire la plante verte" ? C'est exactement le terme approprié pour parler de cette technique où vous avez le cul entre deux chaises pendant quelques temps, avant que la rupture ne soit officialisée pour de bon. Vous le sentez venir, les choses ne vont plus entre vous, vous ne vous parlez presque plus et ne faites plus attention l'un à l'autre. Comme de vrais colocataires, vous vivez sous le même toit mais plus rien n'a l'apparence d'un couple amoureux.

Entre ce moment de flottement, vous vivez chacun votre vie de votre côté et réfléchissez certainement à qui aura la garde de Matou le minou et qui prendra cette lampe achetée 1000€ aux puces pour garnir votre salon. L'inconfort sera au rendez-vous mais prenez votre courage à deux mains pour avoir une vraie discussion et partir le coeur léger.

Alors, avez-vous déjà vécu une de ces situations dans votre vie ?