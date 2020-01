Les photos parfaites de voyage sur Instagram ne font plus rêver selon une nouvelle étude

L'émergence des réseaux sociaux a fait naître un véritable mouvement chez la jeune génération, devenue accro aux photos parfaites et travaillées d'Instagram, l'image de marque d'un compte qui se démarque plus qu'un autre. Dans tout ce méli-mélo, le voyage n'a pas été épargné par cette course aux likes et aux contenus toujours plus poussés avec une communauté de #traveladdict qui grandit de jour en jour. La preuve ? On se retrouve avec des photos fakes et irréalistes de destination aux quatre coins du monde ! Postés pour donner envie aux autres de découvrir du pays, ces clichés agissent négativement sur le conscient collectif et font toutl'effet inverse selon une nouvelle étude anglaise.

C'est un fait : des millions d'Anglais en ont marre de voir des photos irréalistes en ligne montrant des scènes trop parfaites, aseptisées et loin de la réalité des conditions de voyage dans un pays ! Parmi les photos les plus détestées, les hot dog legs (les knackis) remportent la palme des plus ennuyeuses selon 26% des 2000 personnes interrogées, n'y voyant aucun intérêt apporter à une destination, si ce n'est pour voir une piscine en fond avec vos jambons devant. Que mettre en ligne alors si vous voulez donner envie aux autres de voyager ?

Pour 29% des sondées, les photos doivent refléter la réalité et être authentiques pour réellement se projeter dans la planification d'un futur voyage. D'ailleurs, il y a 7 fois plus chance qu'un ami ou un follower visitent un endroit après avoir vu à quoi il ressemblait vraiment sur votre compte ! Notez-le, pour vos prochaines vacances, au lieu de vous la jouer instatours, profitez de l'instant présent pour montrer du vrai et gagner des followers.