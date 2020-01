Les premières images de la saison 2 de Sex Education promettent encore plus de sexe !

On vous l'annonçait il y a quelques mois, les héros de la série britannique Sex Education reviennent le 17 janvier prochain sur Netflix pour encore plus d'histoires rocambolesques où l'amour et le sexe se mêlent parfaitement aux histoires des protagonistes, si attachants depuis le carton de la saison 1. Si le show a su s'imposer comme l'un des plus binge-watchés de la plateforme, il met aussi très bien en avant toutes les questions et interrogations des adolescents à une période charnière de leur vie, sans tabou et sans filtre, loin de séries ados lissées des années 2000. D'après les premières images, cette saison 2 s'annonce déjà épique en tout point de vue !

L'histoire pas (si) passée entre Otis et Maeve, l'arrivée d'un petit frenchie dans le lycée, des annonces choquantes, la première bande annonce nous met l'eau à la bouche dès les premières secondes, et que dire du retour de Gillian Anderson, notre sexologue préférée ? Un retour en fanfare pour cette regardée par plus de 66% de nanas et plus de 33% de mecs. Vous cherchez des réponses sur le sexe ? Vous avez trouvé la meilleure façon de les apprendre !