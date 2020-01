Les premières images du film Kaamelott promettent une histoire épique !

La série culte Kaamelott, diffusée de 2005 à 2009 sur la chaîne M6, fait son grand retour au cinéma ! Alexandre Astier et sa fine équipe arrivent sur grand écran avec l'adaptation d'une trilogie, écrite et réalisée par l'acteur principal lui-même. Si l'histoire reste encore floue pour Arthur et les chevaliers de la Table Ronde, il reste fort à parier que de nouvelles répliques cultes vont venir s'ajouter à la collection déjà bien fournie du show télévisé au succès.

En plus de réunir le casting original, de grands noms du cinéma français sont aussi présents à l'affiche comme Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Antoine de Caunes ou le chanteur Sting. Après 10 ans d'attente suite à la fin de la série télévisée, Alexandre Astier offre un cadeau de taille aux fans de la première heure. En plus de dévoiler les premières images de Kaameloot Premier Volet, on apprend que la date de sortie a été avancée de plus de 2 mois et demi. Ce premier film sortira le 29 juillet 2020 dans tous les cinémas de France et Navarre, préparez-vous !