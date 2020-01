Les remakes Disney sont-ils en train de saboter les dessins animés de notre enfance ?

Comme une impression de déjà-vu. Disney, entreprise reine de l'entertainment mondial ne serait-elle pas en train de saboter ses propres oeuvres ? En 2019, les remakes des dessins animés cultes des années 90 ont envahi nos salles obscures, du très apprécié Roi Lion aux aventures d'Aladdin. Si le succès est toujours au rendez-vous, plaçant l'entreprise parmi les plus fructueuses, il nous laisse un goût amer d'inachevé. La nouveauté ne semble plus être la priorité des studios, connus pour faire rêver tous les publics depuis plusieurs générations maintenant.

2020 ne déroge pas à la règle ! Avec la sortie prochaine de Mulan, Cruella et La Petite Sirène et l'annonce d'un prochain live-action Bambi, on ne sait plus vraiment où se trouve l'ADN de Disney, créateur adulé de films d'animation à succès. Véritables cartons lors des sorties successives, ces dessins animés s'offrent un lifting pour les jeunes générations, mais peinent à conquérir celles qui ont grandi avec.

Loin d'être fatalistes, nous avons eu l'opportunité de découvrir quelques nouveaux personnages ces 10 dernières années (hors Pixar). La Reine des Neiges, Raiponce ou encore Rebelle, ces oeuvres déjà chéries semblent avoir pris le virage d'une nouvelle époque, loin des clichés de contes de fées. Une bonne direction prise par le vendeur de rêves, mais encore sous exploitée à l'heure actuelle. Quand on comptait près d'une sortie par an d'un dessin animé dans les années 90, c'est un véritable fossé qui s'est creusé entre ces deux générations.

A-t-on vraiment besoin de revoir ces classiques sous une nouvelle forme ? Absolument pas selon deux réalisateurs influents de Disney, ne voyant pas d'un bon oeil cette nouvelle direction stratégique. Dans une interview accordée à Hollywood Reporter, Rom Clements et John Musker, à qui l'on doit notamment les cultissimes Aladdin et La Petite Sirène, ont poussé un coup de gueule contre ces remakes à répétitions.

« Il y a encore de nombreuses histoires qui n'ont pas encore été faites en animation, j'espère en voir dans quelques années. Je suis ahuri du nombre de remakes en live action, bien que les plus réussis pour moi soient ceux qui réinterprètent l'histoire originale à la perfection comme Maléfique ».

Si ces derniers souhaitent voir de la nouveauté, c'est aussi par manque d'authenticité de certaines oeuvres, comme celle du Roi Lion, sortie l'été dernier sur nos écrans : « John Favreau est un brillant réalisateur mais reprendre exactement les mêmes plans ainsi que l'animation inexpressive de ce film m'a laissé de marbre ». Un avis partagé par de nombreux fans de la marque aux grandes oreilles, préférant laisser ces petits chefs-d'oeuvre comme ils sont, pour ne pas dénaturer ces monuments de l'animation.