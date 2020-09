@lesbeautesmisesanues, le compte 100% body positive qui célèbre les seins qu'on ne voit jamais

Sur Instagram, une nouvelle pépite a vu le jour pour nous montrer les vrais boobs des vraies gens. ENFIN !

À bas les clichés sur les seins parfaits ! Voici un slogan qui rime parfaitement avec les temps actuels où les mentalités évoluent dans le bon sens : la perception du corps dans notre société n'est plus uniformisée. En 2020, il faut oublier tout ce que les publicités et photographies de magazines nous montrent depuis notre plus tendre enfance. Derrière la perfection des corps et des visages, la réalité est tout autre, il est donc temps de se réapproprier un terrain devenu aseptisé et figé par des dizaines d'années de retouches. Et le chemin est encore long, mais réalisable.

Si Instagram continue d'instiller, encore, cette culture de la beauté absolue, certains comptes vont à contre-courant avec le mouvement du body positive qui remet les pendules à l'heure et arrête de stigmatiser les personnes qui ne rentrent pas dans certaines cases (imaginaires). Aujourd'hui, on se focuse sur les poitrines avec le compte @lesbeautesmisesanues issu d'un projet photo pas comme les autres.

Emilie, 21 ans et étudiante en BTS design graphique à Marseille a décidé de mettre en ligne des clichés de « bustes nus, de face pour montrer la diversité et la beauté de chacun·e ». Petites poitrines, grosses poitrines, en poire, ronds, coniques, elles sont toutes représentées pour montrer la diversité des physiques, loin du cliché des boobs qui tiennent tout seuls avec la gravité. On vous laisse découvrir son travail incroyable et inspirant !