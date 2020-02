Lucifer s'arrête ? Que Diable, Netflix insiste pour faire une saison 6

La série Lucifer aura-t-elle droit à une suite ? La plateforme Netflix a annoncé la diffusion prochaine de la saison 5, la dernière en date pour le Diable et toute sa clique. Si le sauvetage de la série par le site de streaming nous avait enjoué en 2019, une autre nouvelle pourrait bien nous propulser directe en Enfer, un endroit qu'on adore tout particulièrement avec Tom Ellis. Selon le site américain TVLine, Netflix serait en discussion avec Warner Bros pour une saison 6 !

Appartenant au géant du cinéma hollywoodien, le show pourrait donc avoir une suite, après une saison finale (pour le moment) découpée en deux parties et diffusée sur la plateforme de streaming. Deuxième plus grosse série binge-watchée sur Netflix en 2019, juste derrière The Witcher, Lucifer ne serait donc pas contraint de nous laisser mourir à petit feu après cette « fin » très attendue. Bonne ou mauvaise nouvelle ?