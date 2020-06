Après des mois d'attente, Netflix a (enfin) annoncé la sortie de la saison 5 de la série Lucifer !

Lucifer porte très bien son nom après être revenu de l'enfer ! La série repêchée par Netflix en 2019 fait un véritable carton depuis la diffusion en mai dernier de la saison 4 sur sa plateforme. Un pari réussi puisqu'elle s'est placée en deuxième position des séries les plus vues de 2019, juste derrière la grosse production The Witcher. Si une saison 5 a été annoncée dans la foulée (avec un bonus de 6 épisodes), la date, elle, s'est fait attendre, mettant les nerfs des fans à rude épreuve !

Soufflez un bon coup, l'été sera plus chaud que prévu...

Feu. Lucifer saison 5 partie 1, le 21 août. pic.twitter.com/aa6dkHn5Iq — Netflix France (@NetflixFR) June 22, 2020

Vous aimez les surprises ? Les portes de l'enfer semblent prêtes à vous accueillir de nouveau : la saison 5 (1ère partie) sortira le 21 août prochain sur la plateforme de streaming ! Annoncée hier dans la description de la série sur le site, elle a littéralement enflammé les réseaux sociaux après plus d'un an d'attente. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une saison 6 serait bel et bien en préparation avec Tom Eilis (le diable en personne) pour faire durer un peu plus le plaisir. Que demander de plus ?