Lucifer saison 5, partie 1 : Netflix dévoile la bande-annonce de la nouvelle saison diabolique

Lucifer revient (enfin) sur les premières images de la saison 5 (partie 1), prévue pour le 21 août prochain sur Netflix !

Quel beau début de semaine pour les fans de séries ! Après avoir appris qu'une saison 6 de Lucifer allait voir le jour sur Netflix, la plateforme nous donne enfin de vraies nouvelles venues tout droit de l'Enfer. Non, il ne s'agit pas de nouveaux gifs de Tom Ellis dans son plus simple appareil, mais des premières images de la saison 5 (partie 1) de notre diable préférée, attendue depuis des mois par les plus accros à la série !

Et quelle claque ! Après une fin de saison 4 tristounette où Chloé et Lucifer se sont mutuellement avoué leur sentiment, avant que ce dernier ne prenne la poudre d'escampette en Enfer, l'heure des retrouvailles semble avoir sonné (ou presque). « L'enfer c'est les autres » pourrait très bien coller avec ce qui nous attend dans les prochains épisodes de la série !

Crédit : Netflix

Ne vous frottez pas les yeux, vous aurez le droit à deux Tom Ellis pour le prix d'un, et il se pourrait qu'un des deux ne veuille pas que du bien aux personnes présentes sur Terre. Vous avez deviné ? Le frère jumeau de Lucifer, nommé Michael, va mettre un bazar monstre dans la vie de son twin, juste pour le plaisir. Un duel au sommet qui va réveiller les flammes de l'Enfer. Rendez-vous le 21 août pour une journée de binge-watching au sommet !