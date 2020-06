Lucifer saison 6 : Netflix confirme le retour du diable dans une ultime saison

C'est officiel, la saison 6 de la série Lucifer sortira sur Netflix !

Depuis la fin de la semaine dernière, le CM de Netflix aime (beaucoup) jouer avec nos nerfs ! Après des mois d'attente interminables, la plateforme de streaming s'est résolue à nous dévoiler la date de sortie de la saison 5 de Lucifer, très attendue par l'ensemble des disciples du Diable. Mais, à peine remise de la lecture du post, voici qu'une autre bonne nouvelle viendrait presque nous donner le coup de grâce aujourd'hui : Netflix va produire une saison 6 de Lucifer !

Si les rumeurs sur une autre saison allaient bon train depuis quelques semaines déjà (Tom Eillis aurait conclu un nouveau pacte), elle est aujourd'hui confirmée via une vidéo postée par notre cher ami, le CM de Netflix. Sur cette dernière, on y apprend le retour ultime du plus hot des diables pour clôturer une aventure exceptionnelle et semée d'embûches (la série a été sauvée in extremis). On brûlait d'impatience de le savoir, c'est chose faite. Alors, prêt·e pour replonger dans l'antre de Satan ?