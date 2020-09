Lundi14septembre, les femmes invitées à s'habiller de façon « indécente » pour lutter contre le sexisme

Et si - dingue - on faisait enfin ce qu'on voulait ?!

La colère gronde. En tête de cortège, on retrouve des milliers de jeunes filles bien déterminées à en découdre avec le sexisme dont elles sont victimes et ce, dans l'enceinte même de leur établissement scolaire. Plusieurs d'entre elles ont dénoncé les discriminations qu'elles avaient récemment subies, interdites de franchir les portes de leur école à cause de leur tenue, jugée trop « sexy ». Alors, en signe de protestation, elles ont crée le mouvement #Lundi14septembre, une journée où elles invitent les femmes à s'habiller de façon « provocante ».

donc là ma pote vient de se prendre un avertissement alors qu’elle porte un short aussi long que celui du mec, qui lui n’a rien eu... #Lundi14Septembre pic.twitter.com/Y5uoXPnucJ — ℕanouche (@NaisTalon) September 14, 2020

pas mal de se faire renvoyer car mon débardeur et trop « décolleté »et trop « fin »#Lundi14Septembre pic.twitter.com/1YisNc7pDR — lovacouler (@lovarsx) September 14, 2020

Mini-jupes, crop top, jeans moulants et collants résille, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, elles montrent fièrement leur look du jour, des vêtements jugés « indécents » dans une société patriarcale où l'on culpabilise, condamne et restreint encore beaucoup trop la liberté des femmes. Si le mouvement s'adresse avant tout aux lycéennes, il fait écho en réalité à ce que toutes les femmes - à n'importe quel âge - vivent au quotidien. L'initiative a d'ailleurs reçu le soutien de nombreuses personnalistes féministes, comme Angèle ou Camille Aumot Carnel, la fondatrice du génialissime compte Instagram Je m'en bats le clito.

Aujourd’hui #lundi14septembre des jeunes filles ont décidé spontanément partout en France de porter jupes décolletés crop top ou maquillage pour affirmer leur liberté face aux jugements & actes sexistes.En tant que mère, je les soutiens avec sororité & admiration ???????????? pic.twitter.com/rSh6HnAJmK — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) September 14, 2020

Mais également l'ancienne secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité femmes-hommes, Marlène Schippa, qui a affirmé qu' « en tant que mère, [elle les soutient ] avec sororité & admiration » sur son compte Twitter. L'association féministe Nous Toutes a aussi salué le courage de toutes celles qui ont décidé de dire stop. Sur Instagram, elle a tenu à mettre quelques points au clair : « Nos tenues ne sont pas le problème. Le problème, c'est le harcèlement, les agressions et les viols. Soutien à toutes celles et ceux qui refusent la culpabilisation des femmes ».

Parce qu'il est grand temps qu'on en finisse avec la culture du viol, le sexisme et toute forme de violences faites aux femmes.