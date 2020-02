Manger avec ses mains rendrait la nourriture meilleure selon une étude

À table, on nous a toujours appris à nous servir d'un couteau et d'une fourchette pour manger « proprement » . Outre l'aspect esthétique, notre cerveau a été conditionné afin de ne jamais nous servir des mains pour se délecter d'un délicieux repas. Sauf dans les fast foods où toutes ces règles de bienséance disparaissent comme par magie. Si l'envie d'abandonner tes couverts te titille l'esprit, une nouvelle étude prouve par a+b que manger avec tes mains rendrait la nourriture meilleure !

Cette étude publiée dans The Journal of Retailing et portée par Adriana Madzharov, chercheuse en marketing sensoriel, a révélé que la nourriture était plus désirable lorsqu'elle était touchée que dégustée avec des couverts de table. À l'aide de différentes expériences réalisées, elle a pu tirer des conclusions sur cette drôle d'association entre le désir et nos petites quenottes.

Les sujets de l'enquête ont été divisés en deux groupes distincts : les gens qui font attention à ce qu'il mange et les gens qui vivent sans jamais se priver. À travers 4 expériences différentes, dont 2 où il a fallu prendre de la nourriture avec les mains, la scientifique a pu rendre des résultats sans appel. Pour le premier groupe, le fait de toucher la nourriture a augmenté le plaisir gustatif, mais aussi les quantités ingérées !

Pour le deuxième groupe, rien n'a vraiment changé puisque leur mode de vie ne les frustre jamais vraiment ! Cette analyse permettait-elle enfin de comprendre la cause entre l'augmentation de l'obésité et les fast foods ? Aussi, elle semble clairement dire que les gens voulant contrôler leur poids doivent continuer à manger avec des ustensiles, au risque de grossir et manger plus. Oups.

Bon à savoir : Si t'es toujours attiré·e par un paquet de frites, c'est la meilleure explication possible à donner à tes potes !