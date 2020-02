Manger seul aurait des effets positifs insoupçonnés sur notre corps, qu'on nous laisse tranquilles !

Le temps du repas est une donnée importante dans notre journée, à ne jamais prendre à la légère ! Au pays de la bonne bouffe, se mettre à table est sacré, que l'on soit en famille, en couple ou entre ami·e·s. S'il nous arrive d'en avoir marre des repas à rallonge du dimanche chez mamie, on ne se sent jamais aussi bien qu'avec toute une tablée de personnes et des bons mets. Ou pas. Une récente étude démontre que manger seul·e aurait des effets positifs sur notre corps (et notre tête) !

Publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition, cette dernière tend à prouver que s'asseoir seul au restaurant ou devant son Netflix chez soi permettrait de réduire considérablement les quantités de son assiette (et des calories) ! Si on sait déjà que manger avec les mains rend la nourriture meilleure, il est bon de comprendre pourquoi nos dégustations solos sont les best des best pour nous.

À travers l'analyse de 42 études différentes sur les apports alimentaires des personnes, les chercheurs ont tiré une conclusion : on mange plus lors d'un repas entre amis que lorsque nous sommes tout·e seul·e ! Pourquoi me direz-vous ? La faute au phénomène de "facilitation sociale*"qui nous ferait manger deux fois plus en présence de notre voisin de table . Un effet social qui jouerait donc sur la balance, dans les deux sens du terme.

* Facilitation sociale : la présence d'autrui au moment de l’accomplissement d’une tâche va influencer nos performances. Dans ce cas, le fait de manger plus.

Outre le fait de ne pas voir sa balance exploser, d'autres habitudes inhérentes à notre époque sont à prendre en compte. On mange de plus en plus sur le pouce, plus vite, plus sain et nos téléphones nous tiennent aujourd'hui compagnie. Cette nouvelle tendance permettait aussi de se vider un peu la tête et décompresser, sans avoir besoin de faire la conversation ou parler boulot. À tester au moins une fois pour devenir accro !