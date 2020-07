McDonald's se lance dans les maillots de bain écologiques, et on est un peu confuses

La marque de fast-food vient de sortir une collection de maillots de bain 100% sustainable qui nous laisse un peu perplexes

À l'ère d'une mode plus éthique et durable, les marques semblent de plus en plus prendre leurs responsabilités pour endiguer le problème de pollution (la mode est la 2e source de pollution mondiale) ! Si on est heureuse de voir des marques de vêtements s'engager pour la planète, même si certaines pratiquent le greenwashing avec art, on a du mal à imaginer qu'un empire du fast food prenne ce chemin en se lançant dans la création de vêtements éco-responsables.

Le groupe McDonald's, le seul et unique, vient de dévoiler une mini-collection de maillots de bain : Une pièce pour les femmes et un short pour les hommes, aux couleurs iconiques la marque, des rayures jaunes et rouges. La particularité ? Cette gamme a été créée à partir de tissus recyclées avec des fibres provenant de pailles recyclés et des déchets plastiques trouvés dans l'océan.

Pour le moment, ces pièces ne sont disponibles qu'en Autriche et ne peuvent pas être achetées sur le site ou dans les restaurants. La marque a lancé un grand jeu-concours sur ses réseaux sociaux pour les remporter et se pavaner sur la plage, en se prenant pour une frite géante. J'étais obligée de la faire.

En toute honnêteté, en acheteuse non compulsive que je suis, amatrice d'une seconde main et des petites marques éco-responsables, j'ai dû mal à faire le lien entre cette énorme entreprise et la protection de la planète. La responsabilité écologique engagée par McDonald's s'apparente clairement à du greenwashing. En septembre 2019, les pailles en plastique ont été supprimées des restaurants, mais est-ce vraiment pour cela qu'elle peut être qualifiée d'éco-responsable, ou faire passer un message de prise de conscience sur l'environnement ? La question reste entière.