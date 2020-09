Meghan Markle et le prince Harry vont avoir leur propre téléréalité sur Netflix, c'est la Reine qui va trembler

Entrez dans la vie privée de Meghan Markle et du prince Harry !

C'est une nouvelle qui risque de faire trembler les murs de Buckingham Palace, et la reine au passage : Meghan Markle et le prince Harry vont avoir leur propre téléréalité sur Netflix ! D'après The Sun, après avoir signé un contrat juteux de plus de 140 millions de dollars avec la plateforme, le duo royal aurait pris un virage inattendu en acceptant d'être filmé et suivi pendant 3 mois par des caméras scrutant leurs moindres faits et gestes.

Eh oui, on est loin des premières intentions de Meghan Markle et du prince Harry qui voulaient « faire la lumière sur les gens et les causes qui leur tenaient à coeur » en montrant leurs bonnes actions, sans jamais s'exposer. Qu'on se le dise, la lumière sera bel et bien sur eux ! Une question se pose alors : qu'est-ce qui a bien pu pousser le couple à franchir cette barrière et s'exposer (de nouveau) à la vue de tous ?

Après avoir quitté l'Angleterre pour avoir plus d'intimité, il semblerait que Meghan Markle ait envie que « les gens voient qui elle est "vraiment" », loin de toutes les inventions et calomnies publiées par les tabloïds ces dernières années. Dans ce show qui se veut de « de bon goût » et « mettant en évidence les causes environnementales et les écarts de pauvreté », le duo veut montrer une autre facette et les engagements auxquels ils tiennent vraiment, et qui ont fait leur popularité.

Mais derrière ces grands projets, Netflix pourrait bien ne vouloir mettre en avant que le couple, et peut-être perturber le bien-fondé des actions entreprises par Meghan Markle et le prince Harry. Affaire à suivre !