Quel est le point commun entre une princesse de Disney et Meghan Markle ? Elles vivent toutes les deux dans un conte de fées, même si la réalité est un peu plus complexe du côté de la duchesse de Sussex ! Si on vous parle de l'une des plus grandes compagnies du monde et l'ex-actrice de Suits, c'est parce qu'une grande nouvelle s'ébruite depuis quelques heures maintenant : Meghan Markle aurait signé un contrat pour prêter sa voix dans un nouveau projet de la compagnie Disney !

Meghan Markle va-t-elle doubler une princesse Disney ?

Selon le site Deadline, la jeune femme aurait accepté de doubler un personnage dans un nouveau dessin animé, à une seule condition : les fonds devront être intégralement reversés à l'association Elephants Without Borders qui protège les éléphants des braconniers au Botswana. Un premier pas dans l'émancipation du couple royal souhaitant faire sa vie entre l'Angleterre et le Canada, tout en travaillant pour se détacher de la famille royale ! D'après-vous, Meghan Markle va-t-elle doubler une princesse ?