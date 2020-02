Miam, 1 français 2 utilise cet aliment pour pimenter ses ébats sexuels !

Une grande étude sur les Français, la bouffe et le sexe dévoilée par la marque Just Eat nous a révèlé encore bien des secrets sur les habitudes des français·e·s ! Si pour 1 jeune sur 2, la nourriture passe avant les parties de jambes en l'air, une autre tendance semble aussi faire son chemin dans les esprits et les lits des couples. Allier les deux piliers fondamentaux d'une vie bien remplie pour encore plus de plaisir !

1 français sur 2 se dit prêt à tenter l'expérience bouffe + sexe pour pimenter ses relations sexuelles. Et dans les faits, ça donne quoi ? Loin des préservatifs au goût chocolat et autres petits jouets sexuels amusants, il suffit de te rendre dans ton frigo pour trouver le must have et atteindre le nirvana des sensations.

Cette grande enquête aussi essentielle qu'importante à nos vies a établi un top 10 des aliments les plus utilisés par les Français dans leurs rapports sexuels. Sans grande surprise, les aliments sucrés raflent tout sur leur passage, avec pas moins de 8 produits dans ce classement. De la glace (5e) à la pâte à tartiner (4e), toutes les astuces sont bonnes pour utiliser ces délicats mets et enflammer votre partenaire comme jamais ! Qui s'empare de la première place ?

Utilisée par près de 1 français 2 sur deux, la crème chantilly est la grande gagnante (58%) devant le champagne (32%) et le chocolat (30%), notre ami le plus fidèle. Très malléable et divinement délicieuse pour nos papilles, ce topping peut être utilisé de diverses manières, laissant libre cours à notre imagination débordante. Pour vous donner encore plus d'idées, voici les 10 aliments en question, n'oublie pas d'aller jeter un oeil dans tes placards !

La chantilly

Le champagne

Le chocolat

La pâte à tartiner

La glace

Les fruits rouges

Le miel

Les bonbons

Les sushis

Le lait

C'est le moment de se la jouer restaurant gastronomique avec ta moitié !