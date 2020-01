Michelle Obama révèle sa playlist de 36 sons pour faire du sport, et c'est lourd

Michelle Obama et le sport, ça fait 1 : l'ancienne First Lady a toujours plaidé en faveur d'une activité sportive régulière, qu'elle considère d'ailleurs comme un acte de self-care fondamental aussi bien pour le corps que l'esprit. Si c'est donc un domaine dans lequel elle parvient encore une fois à vous motiver, vous serez heureuses d'apprendre que cette reine du développement personnel a concocté et partagé sa playlist pour faire du sport sur Instagram ; 36 titres pour se donner à fond puis récupérer, le tout dans la bonne humeur ! Pour votre prochaine session à la salle ou en extérieur, voici donc les sons qui vous boosteront et vous donneront peut-être l'ambition de Michelle Obama.

Enfilez vos écouteurs et chaussez vos baskets, la playlist sportive de Michelle Obama va vous faire bouger comme jamais !