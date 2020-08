Moins envie de sexe par temps de canicule ? T'en fais pas, c'est normal

On a de quoi te consoler si tu as passé un été 2020 décevant.

Il y a certaines idées reçues qui ont la peau dure. Si l'été est généralement associé à la saison des amours, dans les faits, il ne s'agirait pas tout à fait de la période la plus propice aux rapprochements. Selon certaines études, il semblerait même que la libido serait moins importante pendant l'été, surtout durant les épisodes de canicule. C'est en tout cas les conclusions tirées par une récente enquête menée par Opinionway. Selon le sondage publié en 2019, la chaleur aurait un réel impact sur la vie de couple mais également la sexualité des Français·e·s.

Une personne interrogée sur deux a ainsi constaté que son désir était moins intense lorsqu'il fait très chaud. La moiteur des corps, la transpiration mais aussi les odeurs désagréables seraient en partie responsables de cette baisse de libido. Si bien que 39% des sondés a déclaré envisager de faire chambre à part dans un tel contexte.

Plus irritables, moins patients, plus stressés et fatigués, les couples auraient également davantage tendance à s'écharper quand le mercure grimpe. D'après les chiffres communiqués par une étude menée par le site de rencontres extra-conjugales Gleeden, les disputes sont en effet favorisées par la chaleur pour 71% des couples. Bien, bien...

Après avoir enregistré des records de canicule, voilà qui devrait expliquer pourquoi certain·e·s n'auront pas connu un été 2020 hot comme ils/elles l'auraient souhaité...