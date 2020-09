MonPireDate, quand le rendez-vous amoureux vire au cauchemar (et qu'il vaut mieux en rire)

Et on se sent de suite beaucoup moins seules.

Avec les années, on accumule un petit nombre d'expériences de dating. On a eu nos rendez-vous parfaits, ceux qui se déroulent comme dans un bon film romantique, des plus mitigés, ceux dont on ressort septiques et puis les catastrophes, ceux qui nous font vivre un véritable cauchemar mais dont on finit par en rire. Sur Twitter, autour du hashtag #MonPireDate lancé par l'animateur radio Cauet sur NRJ le 3 septembre dernier, les internautes racontent leurs pires rencards. Des anecdotes à mourir de rire qui ont également le don de nous déculpabiliser. Oui, en lisant ces histoires WTF, on se sent d'un coup beaucoup moins seul·e·s. Florilège !

Il est venu me chercher en voiture, il était avec son cousin au tel.. il lui dit, ce soir je dîne avec .... c’est quoi ton prénom déjà?! » #MonPireDate — luckyGirl (@mathildetpierre) September 3, 2020

Je le rencontre sur les réseaux, bon feeling. On doit se voir, je l’attends au point de rdv, on s’appelle et je lui dis « dépêche toi y’a un mec trop vilain qui me regarde », c’était lui #MonPireDate — Elif_D (@ElifDeuukuur) September 3, 2020

#MonPireDate on est aller à l’hôtel, il s’est endormi à 00:00 , j’ai tiré la couette j’ai vu ça ???????????? . J’ai appeller un Uber js rentrée ???????????? pic.twitter.com/PmUFKluQYH — Oe? (@ohverx) September 3, 2020

#MonPireDate il m’a enmené boire du bubble tea et manger des nouilles... mais en vrai jvoulais taper un bon grec... les fétichistes des asiates vrm ils veulent juste avoir une meuf asiate « pour le flow » et faire des « trucs d’asiatiques » — Lorie (@____lorie) September 3, 2020

#MonPireDate Il s'est mis à jeter des cailloux sur les pigeons alors qu'on se promenait au parc parce que "c'est super con un pigeon" — Nocturna (@NoctunaLuna) September 3, 2020

#MonPireDate moi, c'était au cinéma et on est allé voir un film d'horreur car tous les deux fans mais elle était dans le trip fantômes, urbex, ouija, satanisme tout ça.... je lui ai dit bonne soirée et elle m'a dit "que la nuit m'étouffe dans mon sommeil" .... Je l'ai bloqué — Ginouves Sama (@gginouves) September 3, 2020

#MonPireDate en sortant du resto, lui a passé ma veste car il faisait un peu froid. En rentrant chez moi, je me suis aperçu quelle m'avait volé 50 euros et une boite de tic-tac dans mes poches — Ismaël ???????? (@aubeurgnat) September 3, 2020

#MonPireDate Tout se passait bien jusqu’à ce qu’on s’embrasse et qu’elle rote dans ma bouche ???????????? — The Havajuka (@hookernx) September 3, 2020

#MonPireDate elle m'a fait saigner du nez j'avais pas de mouchoir elle non plus mais elle avait des serviettes hygiéniques et ça retient vrmt bien le sang — captain krabs (@Lecofii1) September 3, 2020

J’ai trouver le prétexte qu’il y avait des fourmis sur un banc pour pas avoir à m’assoir et pouvoir rentrer chez moi et il a commencer a les tuer une par une .... #MonPireDate — ???????? (@onizukatre) September 3, 2020

Il m'invite à manger. Je me prépare sapée, parfumée, makeupée. Rien ds le ventre. Il vient me chercher en joggo en disant qu'il vient de se taper un KFC avc son cousin, qu'il n'a pas faim mais qu'il pouvais me déposer au Mc Do si je voulais manger un truc...Ok bye! #MonPireDate — Elionya (@bluecherry124) September 3, 2020

Et toi, quel est ton pire date ?