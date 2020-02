MonPostPartum, les femmes libèrent enfin la parole sur les difficultés de l'après-accouchement

Une femme qui vient de mettre un enfant au monde, on a tendance à l'imaginer comblée, épanouie, aux anges. Et pourtant, la période qui suit l'accouchement n'a parfois rien d'un rêve. C'est à cette réalité que la marque Frida Mom s'est récemment attaquée dans une publicité montrant l'aspect peu glamour du post-partum. Vidéo qui a tout bonnement été interdite de diffusion par ABC News et l'Académie des Oscars, jugée trop « crue ».

En réaction, les voix féminines outre-Atlantique ont commencé à s'élever sur la toile, à commencer par Ashley Graham qui, dans un post Instagram hurlant de vérité, dénonçait l'hypocrisie et le silence autour de cette convalescence. En France, les témoignages de femmes pleuvent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, récits poignants relayés par le hashtag #MonPostPartum. Un mouvement que l'on doit à Illana Weizman, doctorante en communication et sociologie.

Le 12 février dernier, la militante féministe publiait deux photos d'elle en couche et y détaillait son post-partum, sans détour ni tabous : elle, glissée dans cette « couche pour adulte, épongeant le sang qui coule pendant des jours et des semaines, le ventre encore gonflé, l'utérus encore détendu, les contractions qui le remettent doucement en place, les jambes bleuies, les points qui tirent, l'impossibilité de s'asseoir sans douleurs, l'urine qui brûle, l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur ».

Un texte fort qui a inspiré d'autres militantes féministes qui n'ont pas tardé, elles aussi, à décrire ce quotidien que beaucoup tendent à romancer, édulcorer, invisibiliser. Portée par ce hashtag qui « sert à libérer une parole cadenassée », la blogueuse sexe Masha Sacré a également relaté son expérience sur Instagram : « J'étais loin d'imaginer qu'après mon accouchement, j'allais devoir éponger mon sang, ne pas pouvoir m'asseoir sans pleurer et essuyer au moins 5 lymphangites dues à de mauvaises informations sur l'allaitement. Pour moi, ça a été une expérience terriblement douloureuse » a-t-elle lâché sans complexe.

Car au-delà des difficultés auxquelles les femmes font face après l'accouchement - épreuves auxquelles elles ne sont souvent pas préparées car peu informées -, celles-ci doivent également lutter contre d'autres injonctions. Sur son compte Instagram, la féministe Ayla Linares s'en prenait à un article de Neon Mag « qui insinue qu'il faudrait reprendre le plus vite possible une sexualité pour ne pas perdre son couple ».

Etre une bonne mère, mais aussi une femme désirable, voilà le genre de double contraintes auxquelles nous sommes confrontées, ce qu'elle rappelle sans mâcher ses mots : « Après avoir sorti un rôti de plus de 3 kg de sa chatte, il faudrait se forcer ? J'ai eu des points de suture à l'entrée du vagin pendant une semaine. J'ai saigné non stop pendant un mois et demi. Mon ventre est aussi mou que de la pâte à brioche, je ne dors pas, mes seins passent continuellement du mode gant de toilettes à obus et inversement toute la journée. Je sors à peine la tête de l'eau alors merci mais non merci pour l'instant. Le post-partum c'est souvent moche et douloureux et il est temps de le dire ».

Témoigner, dénoncer, ne pas se terrer dans le silence, c'est en libérant la parole sur des sujets tabous que l'on peut s'émanciper du patriarcat et de ses injonctions. Car il ne s'agit pas seulement de récits, d'histoires, d'expériences, ces témoignages permettent de nous déculpabiliser, de nous rassurer, de nous rassembler. La preuve que la sororité « fait notre force », comme le scande l'illustratrice féministe Morgane Koresh.