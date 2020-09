Ces séries parlent de sexe sans complexe et ça fait vraiment plaisir à voir !

Quand certaines séries sont de véritables clichés sur patte en matière de sexualité, nous offrant des versions édulcorées de ce que les parties de jambes en l'air sont dans la vraie vie, de plus en plus de créations s'évertuent à traiter de l'amour, de la sexualité, du désir et du plaisir féminin avec intelligence et réalisme. Ces séries-là, elles n'hésitent pas à briser les tabous en matière de sexualité, à dégommer les idées reçues, à montrer l'envers du décor et elles y vont franchement et sans filtre. Elles aident à relativiser et vivre sa sexualité plus librement, à ouvrir son esprit, à moins stresser. De Mrs Fletcher à Valeria, en passant par Wanderlust et The Bold Type, voici les nouvelles séries qui parlent le mieux de sexualité féminine.

Mrs Fletcher

Mrs Fletcher, c'est l'histoire d'Eve, une femme divorcée qui vit mal le départ de son fils à l'université, doit réapprendre à vivre par elle-même. Après qu'un ami l'ait traitée de MILF, Eve découvre l'univers de la pornographie et développe une véritable addiction pour ce dernier, lui donnant l'impulsion nécessaire pour se réapproprier sa vie sexuelle, explorer ses désirs et ses fantasmes. Avec beaucoup d'humour et de sensibilité, mais sans aucun tabou, cette série apporte un souffle nouveau au petit écran en montrant qu'on peut s'éclater sexuellement même au-delà de 45 ans et c'est plus que réjouissant.

I May Destroy You

Diffusée depuis le 8 juin sur OCS, I May Destroy You raconte sans ménagement le quotidien d'une jeune femme noire et sa reconstruction après avoir subi un viol. La série dépeint le traumatisme et les séquelles psychologiques qu'il laisse avec une grande justesse et une approche plus personnelle, qui rompt complètement avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les séries dépeignant des agressions sexuelles. L'idée, ici, est de montrer le viol à travers un regard féminin, et ce, sans prendre de pincettes. Cela rend la série encore plus déroutante, mais c'est aussi ce qui la rend si importante.

Euphoria

Dès le début, la série Euphoria a fait couler beaucoup d'encre. Et pour cause, elle met en avant une chose qu'on voit peu sur le petit écran : une relation amoureuse queer entre deux adolescents, Rue, une jeune addict jouée par Zendaya, et Jules, son meilleur ami transgenre incarné d'ailleurs par une actrice transgenre. Se faisant, la série n'hésite pas à remettre en cause la conception de la sexualité et des identités de genre, tout en montrant une nouvelle génération d'adolescents beaucoup plus ouverts et moins complexés sexuellement.

The Bold Type

Dans la veine de Sex and the City, The Bold Type suit un groupe de trois amies qui évoluent au sein du même magazine féminin. Mais loin d'être une énième série trendy sur la mode, The Bold Type est surtout une série féministe qui encourage à assumer sa sexualité. Il y a d'abord Jane, qui avoue fièrement dans un article qu'elle n'a jamais eu d'orgasme et qui s'ouvre petit à petit à la sexualité en testant plein de choses. Et puis il y a Kat, qui se découvre une attirance pour les femmes et qui explore ce côté-là de son orientation avec curiosité et ouverture d’esprit. Et toutes les autres femmes de Scarlett, qui parlent ouvertement de leurs fantasmes. C'est libre, c'est frais, c'est inspirant, c'est tout ce qu'on aime en bref.

Sex Education

Lorsque la série est arrivée sur Netflix, ça a été une véritable révolution. Drôle, intelligente, éducative, réelle et poignante, elle n'hésite pas à dégommer les idées reçues et à montrer la sexualité adolescente sous son réel visage, ses peurs, ses doutes, ses questionnements, ses expériences plus ou moins réussies. Plus encore, elle aborde de façon décomplexée des thèmes encore tabous à l'heure actuelle, comme les règles, la masturbation féminine, le clitoris, l'homosexualité, mais aussi des sujets importants comme le consentement et les agressions sexuelles. Moderne et débridée, Sex Education est une vraie bouffée d'air frais.

Wanderlust

Au contraire de la série Sex Education qui se concentre principalement sur l'éveil sexuel des adolescents, Wanderlust a plutôt choisi d'aborder l'éveil sexuel à un âge plus avancé. Avec Toni Collette dans le rôle-titre, elle raconte l'histoire de Joy Richards, une thérapeute, qui tente de raviver la flamme dans son couple et qui se demande si la monogamie est la meilleure solution pour se faire. Avec son mari, ils décident alors d'ouvrir leur mariage et de débuter une relation libre en s'autorisant à sortir avec d'autres personnes. Une série aussi juste que bouleversante, à regarder sans hésiter.

Valeria

Si t'as pas encore maté Valeria sur Netflix, n'attends plus une seconde ! Digne héritière de Sex and The City mais en version espagnole, cette série raconte le quotidien d'une écrivaine qui tente d'écrire un roman érotique mais qui peine à trouver l'inspiration étant donné que sa vie sexuelle est un véritable désert et ce, même si elle est mariée. Afin d'offrir une vision réaliste de la sexualité féminine, elle ne va pas hésiter à briser les tabous à ce sujet avec ses copines tout en explorant ses désirs de son côté. Résultat : le plaisir féminin est au coeur de la série et il y est décortiqué sous toutes ses formes avec authenticité.