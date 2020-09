My Therapist Helps, le compte Insta qui t'aide à relativiser et à mieux gérer ton anxiété

Les jours sans, il suffit de scroller ce compte Instagram et ça va déjà un peu mieux.

Les personnes qui sont heureuses tous les jours de leur vie, ça n'existe pas. On ne peut pas être au top du top tout le temps, malgré ce qu'on dit. Il y a des jours où le moral n'est pas là, où on a juste envie de rester au lit et de se rouler en boule sous la couette en attendant le lendemain. Il y a des jours où on se sent plus stressé et anxieux, à paniquer pour la moindre chose et à s'imaginer le pire. Ces jours-là, on a parfois besoin d'un simple coup de pouce pour relativiser et affronter le reste du monde sans péter un plomb. Un appel ou un message d'un proche, un chocolat chaud, un film ou un livre feel-good, un bon bain, ou encore un conseil avisé, comme ceux que l'on peut trouver sur le compte Instagram @mytherapisthelps.

Sur la carte de la légèreté et de la bienveillance, parfois même de l'humour, ce compte Instagram aide à lutter contre le quotidien fatigant et épuisant de la vie et les vagues d'anxiété qui peuvent parfois nous surgir dessus. Il se compose de mèmes hilarants, de listes, de citations, de conseils, de guides de survie, d'illustrations dans lesquelles on peut facilement s'identifier, de graphismes et de messages bienveillants. Chaque post, même les plus humoristiques, ont le don de nous faire nous sentir moins seuls, de nous faire du bien, de nous rassurer, de nous faire relativiser et de nous donner la motivation et la force de continuer. Une bouffée d'air frais qu'on vous conseille de scroller sans plus tarder !