Ne craignez pas les soirées, c'est dans *ces endroits* que les couples sont les plus infidèles

Pour les personnes jalouses, toutes les situations du quotidien peuvent représenter une menace. Mais s'il y en a bien une qui agite régulièrement les couples, se sont les soirées ! Parce que l'alcool y est monnaie courante et que sa conso a tendance à désinhiber les gens (raison bidon, mais soit !), on pourrait penser que les soirées sont le lieu des tentations et trahisons par excellence.

En réalité, les soirées ne seraient pas le lieu le plus propice à l'infidélité : une étude vient de révéler le véritable lieu le plus dangereux pour les couples et il s'agit... du boulot ! Non seulement 43% des interrogés ont estimé qu'ils avaient plus de risques d'être infidèles sur leur lieu de travail (41% de femmes et 44% d'hommes), mais cette position s'est vérifiée dans la pratique puisque 36% des répondants ont admis avoir déjà trompé leur partenaire au boulot (35% pour les femmes VS 37% pour les hommes).

Oui, vous avez bien lu : plus d'1/3 de la population française aurait déjà commis l'adultère au travail, alors qu'ils ne sont que 14% à l'avoir déjà fait en soirée. Voilà de quoi nourrir les craintes des plus jaloux·se·s !

En outre, l'étude menée par la plateforme de recrutement a montré que le supermarché ou les magasins étaient eux aussi à craindre en matière de tromperie : si 22% des Français estiment qu'il y a un risque de fauter en faisant leurs courses, 33% des sondés l'ont déjà fait, et même 36% des femmes, soit 1 point de plus que pour les infidélités au bureau.

Vous voilà donc prévenus : plus besoin de faire une scène à votre moitié quand il·elle part en soirée, c'est plutôt ses emplettes au Franprix ou ses journées au taff qui peuvent faire basculer votre couple !