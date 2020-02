Ne sois pas pressée, voici le temps qu'il te faudra pour oublier définitivement ton ex

Les histoires d'amour finissent mal....en général, le groupe Rita Mitsouko le chantait si bien dans les années 80 ! 40 ans plus tard, rien n'a vraiment changé pour les couples, la rupture amoureuse étant inévitablement le bout du tunnel d'une relation qui ne marche plus. S'il n'est jamais facile d'oublier sa moitié, des scientifiques se sont penché·e·s sur une question somme toute importante dans ce moment de vie : combien de temps nous faut-il pour ne plus penser à notre ex ?

Une étude publiée dans la revue The Journal of Positive Psychology a trouvé la réponse à travers une grande enquête faite sur 155 personnes qui venaient de vivre une rupture amoureuse.

Pour plus d'une personne sur deux, il a fallu près de 11 semaines (3 mois) pour réparer leur petit coeur, qu'il soit la personne larguée ou celle qui largue. Une découverte surprenante, surtout quand on s'imagine avec notre petit coeur brisé pendant que notre moitié nous oublie très vite dans les bras d'un·e autre. Faux, faux et encore faux.

Dans un même temps, la durée s'allonge nettement pour les couples mariés avec toutes les tracasseries associées à un divorce. Les papiers, la durée de la relation, l'histoire en elle-même, il faut près de 18 mois pour ne plus penser à l'être aimé, soit 1 an et demi d'un passage obligé pour rebondir dans sa vie sentimentale.

Attention cependant, il n'est pas question ici de faire une généralité, mais de comprendre les mécanismes d'une majorité de personnes dans cette situation. Notre rapport à l'autre, la rupture violente ou non, la love story en question, chaque individu aura une réaction différente pour passer à autre chose. Te reconnais-tu dans cette étude ?