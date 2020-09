Neftlix dévoile la terrifiante bande annonce de The Haunting of Bly Manor pour un Halloween plus que parfait

Une nouvelle saison qui va nous faire frissonner !

Deux ans après la sortie de The Haunting of Hill House, une série horrifique qui a fait un véritable carton dans le monde entier, la plateforme Netflix revient avec une nouvelle histoire tout aussi terrifiante ! Dans la même lignée que sa grande soeur, le show The Haunting of Bly Manor nous promet déjà quelques sueurs froides et des insomnies à la recherche de fantômes et monstres cachés dans notre chambre. Avec une nouvelle histoire (les deux séries ne se suivent pas), les showrunners nous livrent de quoi nous mettre sous la dent avant Halloween... Par ici, on vous en dit plus !

Prévue pour le 9 octobre prochain, cette série nous emmènera dans un manoir perdu au beau milieu de nulle part, où une gouvernante nommée Danni est chargée de veiller sur deux orphelins. Mais (parce qu'il y a toujours un problème), d'étranges phénomènes et apparitions commencent à perturber la vie des occupants.... Des revenants, d'étranges rêves, un cocktail parfait à découvrir dans la bande-annonce officielle révélée aujourd'hui par Netflix !

Pour parfaire cette histoire d'horreur, un casting 5 étoiles complète le tout ! Arrivées tout droit de la première saison, certaines têtes sont revenues comme Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen ou encore Henry Thomas, véritables stars aussi aperçues dans d'autres shows. Préparez-vous, plus que quelques semaines avant de ne plus pouvoir dormir la nuit...