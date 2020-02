Netflix balance le teaser de la saison 4 de Stranger Things (et spoil, un perso fait son grand retour)

Après des mois et des mois sans nouvelle, Netflix vient de dévoiler les premières images de la saison 4 de Stranger Things. Un petit teaser de 50 secondes qui nous lâche tout de même un gros scoop : Jim Hopper, le chef de la police d'Hawkins, est bel et bien vivant ! Si la saison 3 l'avait laissé pour mort, après son sacrifice pour aider Joyce et ses petits camarades à refermer le portail qui mène à l'Upside Down, des rumeurs le disaient toujours vivant. C'est désormais confirmé !

From Russia with love… pic.twitter.com/ZWEMgy63Et — Stranger Things (@Stranger_Things) February 14, 2020

Exit la petite banlieue paisible d'Hawkins (enfin si on enlève les monstres chelous et les disparitions sans explications), c'est en Russie que l'on retrouve notre revenant, visiblement condamné à effectuer des travaux forcés sur un chantier de voies ferrées. C'est - pour le moment - tout ce que nous savons de cette prochaine saison très attendue. Si aucune date de diffusion n'a pour l'instant été communiquée, il est peu probable que Stranger Things fasse bientôt son grand retour sur Netflix, le tournage devant s'acheter en août prochain... En attendant, gardez la pêche les ami·e·s !