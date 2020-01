Pop star au succès planétaire, Taylor Swift compte déjà une carrière bien remplie, à 30 ans à peine. Et si la petite protégée des Etats-Unis peut compter sur la solidité et la fidélité de sa fanbase, la chanteuse ne s'est pas fait que des amis depuis ses débuts et a du faire face à de nombreuses critiques. Violences mais aussi doutes, peines, espoirs et fiertés qu'elle évoque sans filtre dans Miss Americana, le docu signé Netflix qui lui est consacré. Dans le trailer, dévoilé mercredi 22 janvier dernier, on y voit la star plus vraie et vulnérable que jamais, une plongée dans son intimité et son quotidien où elle se dévoile sans fard.

Réalisé par Lana Wilson, le documentaire revient sur le parcours incroyable de l'artiste originaire de Pennsylvanie, de ses débuts à ses succès, mais également son année d'absence et son grand come-back en 2019. Une année de break qui lui a permis de faire le point, de s'affranchir des pressions exercées par son équipe, qui lui répétait qu'une gentille fille se doit « de ne pas exposer ses opinions politiques. Une gentille sourit et dit merci », bref, elle était devenue « celle que tout le monde voulait qu'elle soit », avant de tout envoyer valdinguer et de se positionner, notamment pendant les élections, où elle a clairement exprimé son soutien au parti Démocrate.

Touchante, plus vraie que nature et authentique, pour découvrir le vrai visage de Taylor Swift dans Miss Americana, rendez-vous le 31 janvier prochain sur Netflix !