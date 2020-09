Netflix dévoile la bande annonce d'Emily in Paris, sa nouvelle série so fashion du créateur de Sex and the City

Lily Collins nous emmène faire un tour dans la plus belle ville du monde !

La rentrée commence sur les chapeaux de roue pour Netflix qui dévoile des nouveautés à tour de bras ! Si la case de notre agenda « à binge watcher » se remplit vite de semaine en semaine, il reste encore plusieurs programmes à caser pour être sûr de ne rien manquer. Parmi les petits nouveaux, on trouve la série Emily in Paris du créateur de Sex and the City, avec Lily Collins dans le rôle principal. Tournée à Paris, elle nous emmène dans la ville de l'amour grâce à son personnage Emily, une jeune Américaine qui vient dans la capitale française pour apporter sa touche personnelle à une agence marketing mal en point. Et ce n'est pas tout !

Crédit : Netflix

Quand le créateur de Sex and the City crée une série, elle doit contenir des éléments très importants : la mode, les histoires d'amour, des amitiés et un tas de péripéties pour le personnage principal. Et le mois que l'on puisse dire, c'est que nous sommes servis. La première bande-annonce nous offre tous les ingrédients sur un plateau d'argent !

À la manière de Carrie Bradshaw, l'héroïne est une fille ultra stylée aux multiples tenues faisant de la capitale de la mode, un véritable miroir du savoir-faire à la française ! Si on y ajoute de belles histoires d'amour avec des frenchies, de nouvelles amies stylées et des histoires de lost in translation entre deux, c'est le tiercé gagnant (ne me remerciez pas pour la référence). Une plongée dans un Paris romantique et un chouïa cliché.

Crédit : Netflix

Côté casting, quelques frenchies se sont invités pour ajouter du piment à l'histoire : Camille Razat (Rock'n'Roll), Michel Biel (Skam), Lucas Bravo (La crème de la crème) ou encore Philippine Leroy-Beaulieu (Dix pour cent). La première saison sortira le 2 octobre prochain, préparez votre plus belle tenue de soirée !