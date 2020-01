Netflix dévoile la liste des nouvelles saisons et des annulations de séries pour 2020-2021

Cette année encore, la plateforme Netflix nous promet un programme très alléchant, nous poussant encore à rester chez nous pour binge-watcher des films&séries comme si le monde autour n'existait plus. Après les sorties de la saison 2 de You et prochainement de celle de Sex Education, il est temps de se projeter un peu plus loin dans l'avenir pour découvrir de nouvelles saisons ou voir partir des shows cultes ! Quel sera le programme des séries en 2020 et 2021 ?

13 Reasons Why (après 4 saisons)

Anne With an E (après 3 saisons)

Dark (après 3 saisons)

Dear White People (après 4 saisons)

Glow (après 4 saisons)

Grace and Frankie (annulée après 7 saisons)

La Fête à la maison : 20 ans après (Fuller House) (annulée après 5 saisons)

Lucifer (annulée après 5 saisons)

The Good Place (annulée après 4 saisons)

The Rain (annulée après 3 saisons)

Trinkets (annulée après 2 saisons)

Du côté des annulations, de grands succès ne verront pas de prochaines saisons commandées sur Netflix, à l'instar de 13 Reasons Why, l'une des séries les plus binge-watchées de la plateforme, étant à bout de souffle après 3 saisons et Lucifer qui tira sa révérence cette année avec une fin de saison 5 triomphale, à ne pas en douter. Parmi les déceptions, Anne With an E n'est pas reconduit, au grand dam des fans, ainsi que la série comique Glow ou encore The Rain. C'est maintenant ou jamais !

Altered Carbon (saison 2)

Another Life (saison 2)

Big Mouth (saison 4,5,6)

Dead to Me (saison 2)

Désenchantée (saison 2 et 3)

Elite (saison3)

Family Business (saison 2)

How to Sell Drugs Online (Fast) (saison 2)

Les Nouvelles Aventures de Sabrina (saison 3 et 4)

Love, Death and Robots (saison 2)

Marcella (saison 3)

Narcos : Mexico (saison 2)

On My Block (saison 3)

Ozark (saison 3)

Paradise Police (saison 2)

Raising Dion - Comment élever un super-héros (saison 2)

Special (saison 2)

Stranger Things (saison 4)

The Crown (saison 4)

The Order (saison 2)

The Society (saison 2)

The Witcher (saison 2)

Titans (saison 3)

Umbrella Academy (saison 2)

Virgin River (saison 2)

Cette liste longue comme le bras n'est pas pour nous déplaire ! Avec plus de 25 séries renouvelées, Netflix continue sa course au streaming, devant Disney+ et Amazon Prime, en proposant des suites à plusieurs très grosses séries : Élite, Narcos, The Crown ou le très récent The Witcher, ayant conquis les fans à la fin de l'année 2019. Parmi les plus attendues, Umbrella Academy et les Nouvelles Aventures de Sabrina figurent en pole position, avec les ados de Stranger Things et la très royale The Crown. Un programme aux petits oignons, comme on les aime.

Quelle est votre série préférée ?