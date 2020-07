Netflix dévoile les 10 programmes les plus regardés de l'été en France

L'été ne nous empêche pas de mater nos films et séries préférés sur Netflix ! Voici le top 10 des meilleurs programmes

Avec l'été, le binge watching ne s'est pas arrêté au profit de la plage et il faut dire que les nombreux programmes sortis ces dernières semaines ont été plus qu'irrésistibles ! En ce mois de juillet, il nous a été compliqué de choisir par où commencer, entre des suites très attendues et des nouveautés qui ont bousculé notre calendrier de visionnage. Si on s'est vite laissé embarquer par The Kissing Booth 2 et Cursed, la rebelle, d'autres shows sont aussi sortis du lot sur la plateforme de streaming. Quels sont les 10 programmes phares de l'été (pour le moment) ?

1. The Kissing Booth 2

2. Cursed, la rebelle

3. Good Girls

4. How to Sell Drugs Online (Fast)

5. H

6. The Kissing Booth

7. The Old Guard

8. Une offrande à la tempête

9. Animal Crackers

10. Sombre désir

La suite des aventures d'Elle et Noah dans The Kissing Booth tient la première place, suivi de près par Cursed, la rebelle, une nouvelle série épique avec Katherine Langford (13 reasons Why). Du côté de la France, seule la célèbre série H prend la 5ème place (enfin), et il faudra encore attendre un peu pour voir des programmes made in France remonter dans le classement. Avez-vous tout regardé ?