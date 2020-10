Netflix dévoile sa nouvelle série originale la plus regardée de 2020

Et elle est parfaite pour la période d'Halloween...

Si la pandémie a bien “profité” à une entreprise, c’est à la plateforme de streaming Netflix. Avec le coronavirus et le confinement, les abonnements se sont multipliés et ce n'est pas prêt de s'arrêter avec le couvre-feu instauré dans plusieurs grandes métropoles. Il faut dire que lorsqu’on est invité à rester un maximum chez soi, chiller devant des films ou des séries devient vite notre activité préférée. Rien de tel que de binge-watcher une bonne petite série pour passer le temps. Mais si beaucoup de nos shows préférés ont été annulés, des petites nouveautés très prometteuses ont aussi fait leur entrée. D'ailleurs, l'une d'entre elles a tellement cartonné qu'elle est devenue la nouvelle série originale la plus regardée de 2020 jusqu'à maintenant. Et il ne s'agit de nulle autre que Ratched !

Crédit : Netflix France - YouTube

La plateforme de streaming Netflix l'a annoncé sur son compte Twitter, ce ne sont pas moins de 48 millions d'abonnés qui ont maté la nouvelle série de Ryan Murphy (Glee, American Horror Story) dans les 28 jours qui ont suivi sa sortie. Et cela fait donc d'elle la série originale la plus regardée de la plateforme en 2020 ! Sera-t-elle battue par The Haunting of Bly Manor, sortie début octobre ? Pour rappel, la série Ratched suit l'infirmière psychopathe du film culte Vol au-dessus d'un nid de coucou, alors qu'elle arrive dans l'hopital psychiatrique. Le but de la série est de montrer comment elle est devenue un monstre et ce, un meurtre à la fois. Un programme parfait pour Halloween en d'autres termes et on vous propose d'ailleurs de vous tester pour savoir quelle série horrifique est faite pour vous !