Netflix lance son Vampire Diaries à la française avec Vampires, une série 100% hémoglobine

Netflix continue sa folle course des nouveautés séries&films en dévoilant de plus en plus de nouveaux contenus sur sa plateforme. De quoi passer encore des heures à binge watcher jusqu'à plus soif ! Après avoir chamboulé tout le monde avec le premier teaser de la saison 4 de Stranger Things, c'est du côté de la France qu'il faut zieuter avec une nouvelle série à nous mettre sous la dent prochainement !

L'expression n'est pas choisie au hasard puisqu'il s'agira d'une série vampirique appelée Vampires et en ligne dès le 20 mars prochain sur le site de streaming. La mode des dents pointues ne semble pas prendre une ride avec un sujet repris encore et encore dans le temps. The Vampire Diaries, V Wars ou Dracula, on ne compte plus tous les remakes de la célèbre histoire des buveurs de sang. Alors, qu'est-ce qui fera la différence avec cette série française ?

Paris 2020. Ils vivent parmi nous.Vampires, le 20 mars. pic.twitter.com/MG5tLmLggi — Netflix France (@NetflixFR) February 18, 2020

Oubliez les châteaux hantés et autres réjouissances du monde des Immortels, Vampires, adaptée du roman de Thierry Jonquet se veut plus "réaliste", adoptant une atmosphère à la Mortel, l'une des séries françaises les plus regardées sur Netflix en 2019. Qu'est-ce que cela raconte ?

A Paris, les vampires sont parmi nous, mélangé·e·s au reste de la population. Mi-humaine, mi-vampire, l'héroïne Doïna va changer les choses, au risque de devenir une cible privilégiée et attisée toutes les convoitises.

Avec un casting 100% jeunes talents, cette histoire adolescente a tous les ingrédients d'un Twilight. Mais la French Touch apportée au récit pourrait bien nous surprendre, loin du nian-nian connu d'un Robert Pattinson et d'une Kristen Stewart. Alors, tu mates ou tu zappes ?