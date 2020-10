Netflix lance un challenge films & séries pour Halloween et on te met au défi d'arriver au bout

Avis aux amateurs et amatrices de jumpscares et de programmes sanglants, Netflix vous a concocté le planning parfait pour célébrer Halloween comme il se doit.

C'est le mois d'octobre et qui dit octobre, dit Halloween à la fin du mois ! L'occasion idéale pour se donner des frissons avec des films ou des séries d'horreur remplis de fantômes, de serial killers, de paranormal, de sorcières, de vampires ou encore de fous alliés. Mais pourquoi faudrait-il attendre le 31 octobre particulièrement pour s'accorder ce programme terrifiant ? Pourquoi ne pas commencer dès le début du mois ? C'est ce que propose la plateforme de streaming Netflix avec son challenge 100 % Halloween. Chaque jour, un film ou un épisode de série horrifique à regarder, soit 31 au total. Et voici le planning complet à respecter pour ceux et celles qui le veulent et qui en ont le courage surtout.

Au programme, on retrouve des films d'horreur culte comme Freddy, les griffes de la nuit, Vendredi 13 ou encore Les Dents de la Mer, mais également des films d'animation comme Kiki la petite sorcière, Hotel Transylvanie ou encore Les Noces Funêbres pour se marrer ou rêver aussi un peu parmi tous ces frissons. Et surtout, on retrouve également des séries populaires comme Stranger Things, You, Dracula, Les Nouvelles Aventures de Sabrina, American Horror Story, ainsi que de toutes nouvelles séries prometteuses comme Ratched ou The Haunting of Bly Manor, qui sera disponible dès le 9 octobre sur Netflix. Bref, de quoi passer un octobre bien flippant avec des cauchemars toutes les nuits à la clé.