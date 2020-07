Netflix prépare la suite de Bird Box et on a déjà quelques infos

Une suite qui s'annonce encore plus effrayante.

C'est l'un des plus gros succès de Netflix. Pas étonnant que le géant américain mise à nouveau sur Bird Box pour rameuter les fans tenus en haleine, après un final en apothéose. Sorti en 2018, le film réalisé par Susanne Bier et adapté du roman de Josh Malermann relatait les aventures de Malorie (Sandra Bullock) dans son voyage périlleux qu'elle a entrepris les yeux bandés, seul moyen d'échapper à d'étranges créatures qui poussaient les gens au suicide.

Si Netflix n'a pas officiellement confirmé la suite du long-métrage, l'auteur du best-seller l'a fait à demi-mots. Il a en effet annoncé lors d'une interview accordée à Inverse qu'il travaillait sur un deuxième volet et que Netflix était intéressé pour l'adapter. Prévu pour le 21 juillet prochain dans les librairies américaines, le livre intitulé « Malorie » se concentrera très probablement sur l'héroïne qui devrait faire face au retour d'un proche qu'elle croyait mort. Le synopsis reste évidemment énigmatique mais il est possible qu'il s'agisse de son compagnon Tom (Trevante Rhodes).

On sait également que l'action se déroulera deux ans après les évènements narrés dans le premier volet. On devrait donc retrouver la maman avec ses deux enfants dans le refuge dans lequel ils s'étaient abrités. Seulement, leur planque semblera menacée par de nouvelles créatures encore plus effrayantes. La suite de Bird Box devrait d'ailleurs nous en dire davantage sur ces montres bien bien bien flippants.

Reste à savoir si Sandra Bullock sera une nouvelle fois de la partie. Stay tuned !