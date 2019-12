Netflix prépare un docu-série sur les maisons les plus hantées des Etats-Unis, on tremble déjà !

Amateurs et amatrices de grands frissons, Netflix vous concocte un programme aux petits oignons ! Déjà bien achalandée côté séries, de The Haunting of Hill House à American Horror Story en passant par Marianne et la nouvelle série attendue Vampires, la plateforme prépare une série documentaire sur les lieux les plus hantés des Etats-Unis. La nouvelle courait depuis quelques semaines déjà mais c'est désormais confirmé : le géant du streaming a bel et bien prévu de jouer avec nos nerfs en nous faisant la visite des bâtisses les plus glauques du pays. Ames sensibles s'abstenir !

Oui c’est vrai, on prépare une série documentaire sur les maisons les plus hantées des États-Unis. Pour ton plus grand plaisir. — Netflix France (@NetflixFR) December 20, 2019

Si la liste des maisons qui seront présentées n'a pas encore été précisée, on imagine que plusieurs lieux mythiques feront partie du programme, qu'il s'agisse de l'hôtel ultra flippant de Shining, du manoir du film Conjuring ou encore la Maison Winchester, connue pour être celle du fabricant de la célèbre carabine à répétition par levier qui, lors de sa mort, n'a cessé d'être en travaux, voeu de sa femme veuve qui la pensait maudite et souhaitait construire une maison aux pièces infinies pour abriter tous les esprits des personnes tuées à la carabine.

Pour l'instant, Netflix a divulgué peu d'infos sur ce docu-série. On sait toutefois qu'il sera produit par Imagine Entertainement et réalisé par Joe Berlinger, à qui l'on doit le docu Ted Bundy : Autoportrait d'un tueur et Extremely wicked, shockingly, evil and vile avec Zac Efron, deux gros cartons Netflix. Bien qu'aucune date n'a été pour le moment annoncée, on imagine que le programme sera diffusé pour Halloween 2020. On en frissonne d'avance...