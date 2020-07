Netflix dévoile les 10 films originaux les plus regardés de tous les temps sur sa plateforme

Netflix a révélé la liste des 10 films originaux les plus vus depuis la création de la plateforme de streaming

Netflix qui a toujours aimé garder le secret sur les scores de ses programmes à travers le monde, semble faire un pas en avant en communiquant ses données au public ! Depuis quelques mois, le site de streaming dévoile ses meilleurs programmes de l'année (films et séries confondus), son top 10 selon les pays et se laisse même à révéler le film le plus streamé de la plateforme depuis sa création !

Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, pour la première fois de son histoire, Netflix vient de balancer la liste des 10 films originaux les plus regardés depuis la création du service de streaming. De quoi nous faire notre propre avis sur la popularité de ces derniers, entre plusieurs très bons programmes, et d'autres qui se regardent pour passer le temps.

1. Tyler Rake : 99 millions de vues

2. Bird Box : 89 millions de vues

3. Spenser Confidential : 85 millions de vues

4. 6 Underground : 83 millions de vues

5. Murder Mystery : 73 millions de vues

6. The Irishman : 64,2 millions de vues

7. Triple Frontière : 63 millions de vues

8. The Wrong Missy : 59 millions de vues

9. La Plateforme : 56,2 millions de vues

10. The Perfect Date : 48 millions de vues

Dans ce classement, les films d'action/thrillers tiennent une grande place, avec 4 films se plaçant dans le top et ayant tous la même particularité : une grande star de cinéma dans le premier rôle. D'ailleurs, une suite est déjà envisagée pour Bird Box et Tyler Rake, c'est dire le potentiel de ces productions pour la plateforme qui enregistre près de 167 millions de membres dans le monde !

Du côté des comédies, Murder Mystery et The Wrong Missy ont fait rire les abonnés des quatre coins du monde ces derniers mois, et c'est bien ce qu'il fallait pendant un confinement très long (et des cinémas fermés) ! Sur les 10, combien en avez-vous déjà regardé ?