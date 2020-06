Le programme des films et séries de juin est arrivé !

Si le déconfinement nous fait moins rester à la maison ces derniers temps, on n'oublie pas notre ami Netflix, meilleur compagnon de ces dernières semaines passées sous la couette ! Après avoir épluché le catalogue en long large et travers, de petites nouveautés ne seraient clairement pas de refus pour renflouer notre programme de binge watching. Ça tombe bien, le mois de juin ne nous apporte pas que le soleil puisque le programme des films et séries vient d'arriver, et il y a quelques belles surprises !

La dernière saison de 13 Reasons Why, l'arrivée de l'incroyable famille Kardashian ou le grand retour des Queer Eye, il y en a pour absolument tous les goûts ! Trêve de blabla, voici la liste et les dates à noter sur votre agenda pour ne rien oublier !

Films

Your Name : 1/06

Premier contact : 1/06

Comme des bêtes : 1/06

Grease : 1/06

Vanilla Sky : 1/05

Cinquantes nuances plus sombres : 13/06

La Momie : 16/06

Assassin's Creed (21/06)

Le Grinch : 30/05

Scarface : 30/05

Films originaux Netflix

The Last Days of American Crime : 5/06

Dans les bois : 12/06

Da 5 Bloods : 12/06

Balle perdue (19/06)

Feel the beat (19/06)

8 (19/06)

Eurovision song contest : The story of fire saga (26/06)

Le mot hétéroclite colle parfaitement à cette nouvelle sélection de films du mois de juin ! Entre de grands classiques du cinéma comme Grease et Scarface, de récentes sorties avec Premier contact ou Fifty Shades, les amateurs de 7e art seront servis ! Du côté des productions Netflix, plusieurs films d'action sont attendus, Da 5 Bloods et Balle perdue, ainsi qu'un peu de WTF porté par Eurovision song contest avec Will Ferrell et Rachel McAdams.

Séries

Supergirl (saison 4) : 1/06

L’Incroyable famille Kardashian (saisons 1 & 2): 1/06

La fête à la maison (20 ans après) (saison 5) : 2/06

M'entends-tu (saison 1) : 4/06

13 reasons why (saison 4) : 5/06

Queer Eye (saison 5) : 5/06

Reality Z (saison 1) : 10/06

Rick & Morty (saison 4) : 16/06

The Order (Saison 2) (18/06)

The Politician (saison 2) : 19/06

Dark (saison 3) : 27/06

En ce mois de juin, plusieurs grosses productions reviennent sur le devant de la scène ! C'est officiel, la dernière saison de 13 Reasons Why et Dark vont clairement vous tirer les larmes des yeux, mais les nouvelles de Queer Eye, Rick & Morty et The Politician remonteront votre moral à coup sûr. Et que dire ? Les deux premières saisons de L'Incroyable famille Kardashian nous rappelleront quelques souvenirs de Kim et des autres, bien avant leur empire.

Alors, qu'allez-vous regarder ?