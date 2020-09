Netflix vient de rendre gratos ces films et séries, plus besoin d'abonnement

A nous le binge-watching gratos !

La rentrée commence fort du côté de Netflix ! Après la mise en ligne de plein de nouveautés, de la saison 12 de Big Bang Theory à la nouvelle série Le Jeune Wallender en passant par une poignée de films de Jean-Luc Godard, la plateforme vient de rendre disponibles gratuitement quelques-uns de ses contenus. Une offre pensée pour attirer de nouveaux abonné•e•s, qui fait suite au 1er mois gratuit proposé par le géant du streaming.

Pas besoin d'inscription, ni de compte Netflix, cette sélection 100% gratuite pourra être visionnée par tous les utilisateurs. Pour la mater, il suffit de se rendre sur cette page. Au programme, des gros succès Netflix comme les séries Stranger Things, Grace & Frankie, Elite ou encore Dans leur regard. Côté films, cette liste comprend Baby Boss : les affaires reprennent, Bird Box, Murder Mystery mais aussi Les Deux Papes.

Ce n'est pas tout, la plateforme a également ajouté à la sélection quelques émissions de divertissement, comme le succès planétaire Love is Blind, sans oublier le documentaire à gros budget Notre Planète. Bref, il y a de quoi faire ! Petite précision : s'il sera possible de découvrir ces programmes via un navigateur sur PC, Mac et un appareil Android, ce ne sera pas le cas via un navigateur sous iOS.

Enfin, l'accès aux séries reste tout de même limité, puisque seuls les premiers épisodes des premières saisons seront disponibles gratuitement. Pour découvrir la suite... il faudra bien sûr s'inscrire et souscrire à un abonnement. Oui, la gratuité a ses limites.